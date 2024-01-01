На Международной выставке «Россия» обсудили итоги развития агропромышленного комплекса Поделиться Твитнуть

На международной выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошёл день сельского хозяйства, на котором собрались около тысячи представителей малого агробизнеса из разных уголков страны. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся улучшения мер господдержки, развития сельхозкооперации, эффективного сбыта продукции и улучшения делового климата в агропромышленном комплексе. Старт работе тематического дня бал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Министр рассказал о масштабных изменениях, произошедших в отрасли за последние десятилетия, и задачах на ближайшее будущее. Он отметил, что при поддержке президента России агропромышленный комплекс смог преодолеть импортозависимость и стать крупнейшим экспортером продукции.

Патрушев подчеркнул, что за последние 20 лет производство продукции сельского хозяйства выросло на 87%, удвоились объёмы зерна и мяса, значительно увеличился выпуск пищевой продукции, а вылов рыбы вырос на 60%. Такие результаты позволили достичь продовольственной самодостаточности в стране и увеличить экспорт продукции в 30 раз. В прошлом году объём урожая составил 147 млн тонн зерна. В животноводстве увеличилось производство молока на 800 тыс. тонн и мяса на 300 тыс. тонн. Рыбопромышленники выловили 5,3 млн тонн водных биоресурсов, такого не было последние 30 лет.

«Сегодня государство, бизнес, наука, отраслевые и смежные организации нацелены не только на прирост объемов, но также на повышение эффективности производства. Обновляется техника и оборудование, вводятся в оборот земли, совершенствуется законодательство, повышается качество продукции, трансформируется система образования. Для обеспечения импортонезависимости создаются собственные конкурентоспособные семена и развивается племенное дело. При этом работаем над улучшением качества сельской жизни. На внегородских территориях обновляется инфраструктура и появляется современное жилье. Впереди еще очень много задач, и время диктует нам новые вызовы. Однако понимание общего дела, я уверен, позволит достичь поставленных целей», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Одним из главных событий мероприятия стала встреча главы минсельхоза с представителями малых агропредприятий. Пермский край представили более 12 фермерских хозяйств. Делегация из Прикамья, возглавляемая министром агропромышленного комплекса Пермского края Павлом Носковым, обсудила меры господдержки, проблемы отрасли и перспективы развития в формате диалога.

В прошлом году Пермский край произвёл более 587 тыс. тонн молока, занял 4-е место в России по производству сливочного масла, а также вошел в топ-10 лидеров страны по производству куриного яйца. Общий объём инвестиций в поддержку проектов в течение трёх лет составил более 4,6 млрд руб. С 2020 по 2023 год реализовано более 662 проектов по благоустройству сельских территорий. Валовой сбор сельскохозяйственной продукции в Прикамье составил 62,9 млрд руб. При этом Пермский край является лидером среди регионов России по производству минеральных удобрений.

«Агропромышленный комплекс является важной частью экономики Прикамья. За последние годы мы достигли значительных успехов в сельском хозяйстве. Это достойный результат совместных усилий всех участников отрасли, основа для дальнейшего процветания нашего края и весомый вклад в продовольственную безопасность всей страны», — отметил Павел Носков.

В День сельского хозяйства на ВДНХ прошел Первый Всероссийский фермерский форум, направленный на поддержку малого агробизнеса. В рамках форума прошла пленарная сессия, на которой обсуждались ключевые достижения сельского хозяйства, проводились лекции о развитии производства органической продукции, а также экспертные панели по продвижению рыбной продукции на внутреннем рынке и экспорту зерновых, молочной, мясной и другой продукции.

В павильоне № 75 посетители смогли познакомиться с достижениями, туристическими возможностями и культурными особенностями всех регионов России. Благодаря гаджетам гости форума смогли виртуально путешествовать по Большому Уралу и Медвежьему Тракту. Также на форуме был представлен робот Арди от пермской компании «Промобот», который эмоционально исполнял песни и читал стихи пермских авторов.

Кроме того, на территории ВДНХ прошёл парад сельхозпродукции и гастрофестиваль, на котором можно было попробовать блюда различных кухонь мира, приготовленные из отечественных продуктов. Также проводились мастер-классы и дегустации в разных павильонах.

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