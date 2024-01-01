С начала зимы в Перми в ДТП погибли четыре человека Ещё 145 пострадали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала зимы на территории Перми зарегистрировано более 2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и 145 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, отметив, что на статистику напрямую влияет качество содержания улично-дорожной сети в зимний период.

Как заявили в ведомстве, сотрудники дорожного надзора отдела Госавтоинспекции постоянно контролируют содержание дорог и улиц краевой столицы. В зимний период в первую очередь обращается внимание на содержание остановок общественного транспорта, тротуаров, пешеходных переходов, а также подходов к ним. Это важно, потому что из-за массивных снежных бугров на краю проезжей части водители могут не заметить человека, подходящего к дороге.

С 1 декабря 2023 года сотрудниками ГАИ Перми в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог, составлено 19 протоколов, а также возбуждено 44 административных расследования.

Всего с 1 января 2024 года в Перми зафиксировано 12 наездов на пешеходов. Один случай стал смертельным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.