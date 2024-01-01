В Пермском крае в селе Лобаново построили новую школу Поделиться Твитнуть

В селе Лобаново завершено строительство нового школьного корпуса на 825 мест. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В минстрое Прикамья сообщили о получении заключения от инспекции госстройнадзора о полном соответствии здания всем строительным нормам. После завершения процесса лицензирования, ученики смогут начать обучение в новом корпусе. Новая школа будет открыта не только для детей из Лобаново, но и для учеников из соседних деревень, которых будут доставлять автобусы.

В трехэтажном здании школы площадью 17 тыс. кв. м оборудованы общие учебные классы, кабинеты для специальных предметов, мастерские по обработке металла и дерева, швейные мастерские, кабинет кулинарии, актовый зал, а также два спортивных зала. На территории школы расположен стадион с футбольным полем и площадки для различных игровых видов спорта.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что в настоящее время строятся ещё три школы в Пермском муниципальном округе – в Култаево, Гамово и Кондратово. Завершается строительство образовательного учреждения в селе Култаево, где идут работы по чистовой отделке и установке электрооборудования. Школы в Гамово и Кондратово также будут готовы к текущему году. В целом в Пермском крае сейчас одновременно строятся 11 школ.

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