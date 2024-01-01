В «Лыжне России» в Пермском крае приняли участие 10 тысяч человек Гонки прошли в 44 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В субботу, 10 февраля, в Пермском крае состоялась «Лыжня России — 2024». Соревнования проходили не только в Перми, но и в 43 других муниципалитетах региона. В забегах принимали участие и опытные спортсмены, и просто любители лыж. Участие в гонках было бесплатное для всех желающих.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил в своем телеграмм-канале, что жителей Прикамья не испугала холодная погода: «Более 10 тысяч человек вышли на старт. Поздравляю всех участников и победителей и обращаю внимание, что в Год семьи нас ожидает множество мероприятий, в которых могут принять участие как родители, так и дети».

Губернатор отметил, что в Перми, например, в забеге на 2 км поучаствовали сразу пять семей из пяти человек.

«Лыжня России» — это ежегодное спортивное мероприятие для тех, кто увлекается катанием на беговых лыжах. Соревнование проводится с 1982 года. Организаторы подсчитали, что каждый год в гонке участвуют более полумиллиона человек в 70 регионах России.

Приветствие участникам ежегодной всероссийской массовой гонки «Лыжня России» направил президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней лыжный турнир называется «одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения».

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