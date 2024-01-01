Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался солист Пермской оперы Павел Рейман Дата похорон станет известна позже Поделиться Твитнуть

Павел Евгеньевич Рейман

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни солист Пермской оперы Павел Евгеньевич Рейман.

Артист родился в Чите в 1964 году. В 1987-м окончил духовое отделение Читинского музыкального училища, в 1999-м — Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки (класс профессора Владимира Васильева, в то время — главного хормейстера Пермского театра оперы и балета). В сентябре того же года поступил в труппу Пермской оперы.

За четверть века работы в театре Павел Рейман выступил во многих оперных спектаклях, где исполнял теноровые партии: Дюнуа («Орлеанская дева»), Нарумова («Пиковая дама»), Трике («Евгений Онегин»), Елисея Бомелия («Царская невеста»), Самозванца («Борис Годунов»), Альфио («Сельская честь»), Моралеса («Кармен» Бизе), Гастона («Травиата»), Канио («Паяцы»), Ямадори («Мадам Баттерфлай») и другие. Павел Рейман как актёр и певец рос медленно, проявил себя не сразу. Свои лучшие роли он исполнил не так давно, например, Оранго в одноимённой постановке Алексея Мирошниченко: в короткой, но эксцентричной роли раскрылся не только вокальный потенциал, но и драматический талант артиста.

Пермский театр оперы и балета и редакция «Нового компаньона» приносят искренние соболезнования родным и близким Павла Евгеньевича.

Дата и место прощания с артистом станут известны позже.

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