Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны получатели грантов программы «Арт-резиденция» Краевой минкульт поддержит 15 проектов Поделиться Твитнуть

Место размещения арт-объекта в рамках резиденции «Урал» в Губахе. Фото Андрея Кутырева.

На сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры появились результаты грантового конкурса «Арт-резиденция» за первое полугодие 2024 года.

Конкурс проводит Министерство культуры Пермского края через своего оператора — Центр по реализации проектов в сфере культуры. Цель «Арт-резиденции» — поддержка инициативных проектов в сфере культуры.

Конкурс проводится дважды в год. Итоги первого этапа подведены: экспертный совет изучил рекордное количество заявок — 41 — и оказал поддержку 15 проектам. Некоторые из них уже хорошо знакомы пермякам, но есть и совершенно новые.

Гранты «Арт-резиденции» получили:

— Фестиваль камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья», который проводит галерея «Пермский период». В программе фестиваля этого года планируются выставка-ярмарка «Золотые руки Прикамья», тематическая фотовыставка, тематический конкурс «Синяя птица» и другие творческие события.

— Проект «Пермской синематеки» «Понимаем кино». На площадке «Кристалл-центра» планируется провести восемь киновстреч, включающих в себя лекцию, просмотр фильма и обсуждение.

— Фестиваль пермского искусства компании «ПермьКонцерт», который впервые прошёл в 2023 году. Среди участников — камерный оркестр «Орфей», пианист Лев Бакиров, пермские композиторы, певцы Александр Суханов и Лариса Юдина, поэтесса Анастасия Бердинских. Среди событий — «Большой хоровой собор», посвящённый 90-летию со дня рождения Евгения Крылатова.

— Этнокультурный фестиваль «Пермский край: созвучие культур» — проект краевой библиотеки им. А.М. Горького. В событии планируют принять участие студенты из Китая, Индии, Туркменистана, Египта, Марокко, Ганы, Перу.

— Театр «Большая стирка» с проектом музыкального спектакля «Рудольфио» по мотивам рассказа Валентина Распутина. Основа действия — музыка Микаэла Таривердиева. В главных ролях — актёр и певец Александр Смирнов и актриса и «сказительница» Людмила Прохоренко.

— Проект Хоровой капеллы мальчиков «Перезвоны»: мастер-классы, открытые репетиции с хоровыми коллективами и с солистами Пермского театра оперы и балета и другие хоровые события.

— Цикл лабораторий-практикумов по народному творчеству «Расписная городьба», который планирует провести Лысьвенский культурно-деловой центр: в рамках лаборатории будут отреставрированы предметы традиционного быта, расписаны деревянные и глиняные изделия, организован обучающий семинар по истории и созданию урало-сибирской росписи, мастер-классы, конкурсы.

— Фестиваль книги, чтения, творчества «Виктор Астафьев: разговор наВЕК» — проект Чусовской центральной библиотеки, посвящённый 100-летию со дня рождения Виктора Астафьева. В программе: XXI Малые Астафьевские чтения, встречи с писателями, выставки и экскурсии с посещением астафьевских мест. Одним из ключевых событий фестиваля станет торжественное открытие мемориальной доски на здании городской библиотеки им. В.П. Астафьева, читателем которой будущий писатель был с 1945 года.

— Лаборатория современной драматургии «Первый акт» в Лысьвенском театре драмы. Шесть студентов — театроведов-драматургов Высшей школы сценических искусств Константина Райкина (Москва) под руководством педагога и драматурга Олжаса Жанайдарова совместно с лысьвенскими подростками напишут три пьесы, а три приглашённых режиссёра создадут эскизы по этим пьесам совместно с артистами театра.

— Открытая детско-молодёжная кинолаборатория «ВКадре», которую проводит некоммерческая организация «Созвездие Плюс». Программа посвящена документальной анимации.

— Лаборатория детского театрального творчества «Театр-эксперимент» для школьных театров Коми-Пермяцкого округа, которую Коми-Пермяцкий драматический театр позиционирует как инновационную площадку на базе профессионального театра для комплексной работы со школьными театрами, любительскими студиями и семьями с детьми.

— Губахинский городской историко-краеведческий музей с проектом «Аудиосцена»: создание аудиоспектакля по книге для детей «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ», основанной на геологических и палеонтологических открытиях, сделанных в окрестностях Губахи в 2021-23 годах.

— «ДНК культуры: семейные традиции Прикамья» — проект Центра образовательных и творческих инициатив, посвящённый «Году семьи». В течение учебного года планируется провести шесть творческих вечеров и заключительный концерт, в котором примут участие молодые семьи, созданные в Пермском институте культуры.

— «Дом, Храм, Семья» — выставочный проект, объединяющий 20 художников.

— «Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского» — литературно-художественный проект на площадке Центрального выставочного зала, посвящённый Василию Каменскому, а также его семье и окружению. В рамках проекта будут представлены подлинные материалы из личных архивов родственников Василия Каменского.





Итоги второго конкурса 2024 года будут известны не позднее 7 июня.

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