Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гостями фестиваля Дениса Мацуева в Перми станут Ильдар Абдразаков, Александр Сладковский и Павел Милюков Событие состоится 4-7 марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

Пермская краевая филармония открыла продажи на авторский фестиваль Дениса Мацуева 2024 года (6+). Он пройдёт с 4 по 7 марта. Открываться событие будет сольным концертом патрона фестиваля, затем фестиваль продолжится симфонической программой и завершится вечером джазовой музыки. Кроме того, по традиции, состоится концерт талантливых детей из Пермского края – стипендиатов фонда «Новые имена», который курирует Мацуев. Таким образом, за четыре фестивальных дня пройдёт пять концертов.

Концерт открытия называется «Денис Мацуев исполняет и рассказывает». В программе – произведения Генделя, Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и других композиторов.

В симфонической программе главным действующим лицом станет Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСОРТ) под руководством Александра Сладковского. Он будет выступать на сцене Большого зала Пермской филармонии 5 и 6 марта. В первый симфонический вечер солировать будут сам Мацуев, выходец из Перми скрипач Павел Милюков, а также пианист Джордж Харлионо и виолончелист Борислав Струлёв, который уже неоднократно приезжал на фестивали Мацуева в Пермь. Во второй оркестровый вечер вместе с ГАСОРТ и Мацуевым выступит легендарный бас Ильдар Абдразаков.

В заключительном концерте вместе с хорошо знакомым пермякам джазовым трио Дениса Мацуева на сцену выйдет 11-летний флейтист-вундеркинд из Воронежа Владимир Съянов.

Цены на билеты составляют от 5500 до 7 тыс. руб., детский концерт «Новые имена», который пройдёт 7 марта в 15:00 в Большом зале филармонии, можно будет посетить бесплатно.

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