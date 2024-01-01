Алёна Бронникова Учёные ПНИПУ создают лекарства при помощи ультразвука и лейкоцитов человека Новые разработки позволят создавать лекарства для лечения инфекционных заболеваний Поделиться Твитнуть

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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) работают над выделением пептидов из лейкоцитов крови человека с помощью ультразвука. Как сообщили в пресс-службе вуза, ранее такая технология не применялась.

«Полученные пептиды могут быть основой новых антибактериальных медицинских препаратов, содержащих естественные компоненты тканей организма. Научное сообщество всё больше уделяет внимание разработке таких средств, потому что со временем у бактерий развивается привыкание к существующим антимикробным лекарствам, из-за чего лечение проходит сложнее и медленнее», — информируют представители ПНИПУ.

Пептиды — это состоящие из аминокислот белковые молекулы, которые регулируют биохимические процессы в организме. Они могут действовать как гормоны, ферменты и антибиотики. Антимикробные пептиды обладают низкой токсичностью, способны подавлять клетки микроорганизмов, устойчивость к ним бактерий вырабатывается медленнее, чем к обычным антибиотикам. В настоящий момент природные препараты изготавливают с помощью лейкоцитов млекопитающих.

Пептиды выделяют из клеток организма химическими или физическими способами с использованием растворов и низких температур, что часто приводит к потере их молекулярной массы пептидов. Оптимальным вариантом, сообщают в ПНИПУ, является применение низкочастотного ультразвука, что пока не используется для этих целей.

Отмечается, что получить продукт с необходимым свойствами можно, изменяя частоту и мощность воздействия, продолжительность и состав используемой среды. Чтобы определить антимикробные свойства, учёные исследовали полученный таким способом лейкоцитарный пептидный комплекс. А также использовали бактерии Staphylococcus, Escherichia coli и Bacillus subtilis, которые в больших концентрациях приводят к воспалительным процессам.

«Эксперимент показал, что препарат имеет высокую антибактериальную активность и практически в одинаковой степени подавляет рост бактерий рода Staphylococcus. На бактерии E.coli и Bacillus subtilis действует немного слабее. Это подтверждает, что полипептидный комплекс, полученный из лейкоцитов крови человека с использованием ультразвуковых волн, перспективен для изготовления новых противомикробных препаратов», — рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры окружающей среды ПНИПУ Лариса Волкова.

Разработка пермских учёных позволит без ущерба извлекать пептидные соединения из клеток организма и создавать лекарства для лечения инфекционных заболеваний.

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