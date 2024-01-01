Максим Артамонов
В Пермском крае доходы от приватизации объектов могут принести в бюджет более 50 млн рублей
Этот вопрос депутаты рассмотрят в марте
В Заксобрание Прикамья внесён проект закона о прогнозном плане приватизации на 2022-2024 годы. Власти региона хотят выручить с непроданных объектов более 50 млн руб. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого парламента.
В перечень плана приватизации вошли объекты, которые были не реализованы в 2023 году. Например, это здание сельской врачебной амбулатории, лечебные корпусы, объект культурного наследия и здание — памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.
Кроме того, в уточнённый план включат объект с земельным участком в Кудымкарском округе.
Как пояснили в пресс-службе краевого парламента, приватизация перечисленных объектов может принести в региональный бюджет более 50 млн руб.
Законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят на пленарном заседании в марте.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.