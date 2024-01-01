Снят запрет на движение грузовиков по федеральным трассам в Прикамье Он вводился 8 февраля из-за снегопадов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

В Пермском крае сняты временные ограничения движения грузового автомобильного транспорта по федеральным трассам М-7 «Волга» Москва—Владимир—Нижний Новгород—Казань—Уфа, подъезд к Перми, км 339+707 – км 506+331 (протяжённость 167 км) и Р-242 Пермь—Екатеринбург, участок км 009+154 – км 160+387 (протяжённость 151 км). Об этом сообщили в ГИБДД Прикамья.

Ограничения вводились 8 февраля в связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений: на регион обрушился циклон "Ольга", принёсший обильные снегопады.

Несмотря на снятие ограничений, дорожная ситуация остаётся сложной. В связи с этим в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендует осуществлять движение с учётом дорожного покрытия, строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В случае экстренных ситуаций звонить по номеру «01» со стационарного телефона или «101», «112» с мобильного, вызов бесплатный.

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