Алёна Бронникова Жители Прикамья похитили горюче-смазочные материалы на 7 млн рублей Злоумышленникам вынесли приговор Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае житель Усолья создал преступную группу из своих родственников и знакомых по хищению горюче-смазочных материалов. Участников привлекли к уголовной ответственности.

«Двое правонарушителей работали на одном из крупных промышленных предприятий в Березниках, ещё двое — на подрядную организацию. При перевозке индустриального масла водители автотопливозаправщиков уклонялись от маршрута, блокируя систему спутникового слежения, и под прикрытием легковых автомобилей следовали на арендованную базу, где и сливали масло», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ ФССП.

Остатки масла направлялись заказчику горюче-смазочных материалов. Сотрудник, который принимал товар, не знал, в каком количестве должно быть поставлено сырьё, и осуществлял приём без подписания документов. За всё время преступники похитили более 221 тонны масла. В целом компания потерпела ущерб на 7 млн руб.

Суд признал участников виновными в краже собственности в особо крупном размере, совершённой организованной группой лиц. Их приговорили к лишению свободы от трёх до пяти лет. Кроме того, организатора обязали выплатить 900 тыс. руб., одного из водителей — 650 тыс. руб., а одного из сопровождавших цистерны с маслом — 350 тыс. руб. Все трое в положенный срок выплатили уголовные штрафы.

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