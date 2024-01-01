Алёна Бронникова Пресс-атташе пермского «Амкара» перешёл на работу в РФС Дмитрий Коновалов занял должность PR-менеджера одного из департаментов Поделиться Твитнуть

Бывший руководитель пресс-службы футбольного клуба «Амкар Пермь» Дмитрий Коновалов устроился на работу в Российский футбольный союз (РФС). Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Дмитрий поделился, что в РФС его пригласили директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Кирилл Терешин и Алексей Капустин на должность PR-менеджера отдела. В его обязанности будет входить продвижение сборной России по футболу, турнира Фонбет Кубка России, женского, пляжного и мини-футбола, а также ЮФЛ и проекта «Футбол в школе».

«Вызов в Сборную. Каждый мальчишка с детства мечтает оказаться в главной команде страны. Влиять (развивать/продвигать) и нести ответственность за глобальные миропорядки в футболе — огромная честь. Я включился в работу с понедельника и уже принял участие в подготовке к матчу с Сербией, креативному проекту в женском футболе, побывал на нескольких встречах с партнёрами и созвонах», — рассказал Коновалов на личной странице ВКонтакте.

О своём уходе из «Амкара» он рассказал 31 января. Пост руководителя пресс-службы он занимал с момента основания клуба в 2021 году. Его место занял шеф-редактор Егор Умнов, должность пресс-атташе перешла редактору соцсетей Вячеславу Асанову. Корреспондент Анна Крюкова стала главным продюсером «Амкара» и будет заниматься развитием клубных медиа.





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