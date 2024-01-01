Крупный пожар в посёлке Куеда Пермского края ликвидирован Пострадали восемь человек Поделиться Твитнуть

Фото: скрин-шот из видео телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ"

В поселке Куеда Пермского края в 23:35 8 февраля ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Площадь возгорания, по предварительной оценке, составила 238 кв. м.

По первоначальный информации на пожаре никто не погиб, но имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

В ведомстве рассказали, что в 22:00 произошло возгорание внутрипромыслового газопровода и трёх близлежащих строений. Огнём уничтожен жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома. К тушению пожара был привлечён 71 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. От МЧС России в ликвидации ЧП участвовали 52 человека личного состава и 15 единиц техники.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём телеграм-канале, что пострадавшие во время пожара доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Дал поручение министерству территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации», — сообщил глава региона.

В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Причина пожара устанавливается.

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