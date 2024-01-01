Бывший глава Перми Аркадий Каменев занялся металлургическим бизнесом Новый завод появился в Новых Лядах Поделиться Твитнуть

Аркадий Каменев / фото: Пермский архив

Экс-глава Перми 2000-2005 годов Аркадий Каменев вместе с компаньонами 1 февраля зарегистрировали АО «Пермский металлургический завод "Аустенит"». Об этом со ссылкой на самого Каменева сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новая компания будет покупать листовую нержавеющую сталь в Китае, в Перми будет производиться её резка, а затем металл будет продаваться.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал общества составляет 110 млн руб., 11% в уставном капитале АО принадлежит Аркадию Каменеву, еще 16% Дмитрию Паутову, он стал директором нового предприятия. Также доли на заводе имеют Виталий и Кирилл Дятловы, внук Каменева, Павел, и Александр Долгополов. У последнего 30% долей.

Новое производство расположено в выкупленных помещениях в промзоне микрорайона Новые Ляды. По словам Каменева, на предприятие уже завезли китайское оборудование. Объёмы производства он не назвал, отметив, что потребность в нержавеющей стали со стороны различных предприятий большая. Пока будет запущена одна линия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.