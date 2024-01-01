Госслужащую в Перми могут лишить иномарки, купленной на неподтверждённые доходы Дело рассмотрит Индустриальный райсуд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми в суд направлен иск об обращении в доход государства имущества госслужащей, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, сотрудниками надзорного органа установлено, что руководитель ведомства (в информации не указано, какого именно), в 2022 году приобрела премиальную иномарку по цене более 9 млн руб. При этом выяснилось, что сумма затрат на покупку внедорожника существенно превысила совокупный доход семьи чиновницы за три года до совершения сделки, а законность происхождения миллионов женщина подтвердить не смогла.

В итоге прокурор обратился в суд с иском об изъятии у чиновницы имущества, приобретенного ею на неподтвержденные доходы. Известно, что дело будет рассматриваться в Индустриальном районном суде Перми. До вынесения решения прокуратура попросила наложить арест на дорогую машину.

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