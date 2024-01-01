Стало известно, что появится в Перми на месте снесенного рынка на Мильчакова Поделиться Твитнуть

Местные жители снесённого мини-рынка на ул. Мильчакова в Перми пожаловались градоначальнику и 59.ru, что пустующая площадка стала небезопасной для людей. На пустыре действует несанкционированная стоянка общественного транспорта. Многочисленные автобусы разворачиваются поперёк тротуара. Администрация района на жалобы не реагирует.

Во время выезда в Дзержинский район глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что на месте убранных киосков возможна установка торговых прилавков.

Он отметил, что приветствует инициативу местных жителей обустроить на участке торговые места для продажи выращенной или изготовленной своими руками продукции.

«Бизнесу тоже нужно развитие, но важное замечание — в рамках трендов развития города и в соответствии с правилами благоустройства», — заявил градоначальник.

Дату появления прилавков, даже примерную, городские власти пока не озвучивают.

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