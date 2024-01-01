Андрей Стрельцов Пермский «Молот» уступил «Соколу» Судьба поединка решилась на последних секундах встречи Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Пермский ХК «Молот» завершил последний выезд в этом регулярном чемпионате. Он получился не очень удачным. В начале подопечные Павла Зубова уступили в Норильске в добавочное время, а в четверг, 8 февраля, потерпели поражение в Красноярске. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда. Единственной шайбой в составе гостей отметился Константин Пархоменко.

«Сокол» первым сумел забросить шайбу, но пермские хоккеисты отыгрались уже через 7 секунд. Почти до самой финальной сирены была ничья, но за 35 секунд до конца матча красноярская команда склонила чашу весов в свою пользу.

Отметим, что «Молот» продолжает занимать второе место в турнирной таблице розыгрыша и задолго до окончания регулярной части чемпионата ВХЛ обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

До финиша чемпионата пермской команде осталось провести четыре домашние игры. Соперниками станут «Зауралье», «Горняк», «Челмет» и «Южный Урал». Первый поединок пройдёт 12 февраля.

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