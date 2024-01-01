Екатерина Артёмова Кредиторская задолженность компаний Прикамья выросла на 5,5% Просроченные долги предприятий региона увеличились на 0,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность организаций Пермского края на 1 декабря 2023 года составила 2,04 трлн руб. Её просроченная составляющая — 54,8 млрд руб., или 2,7% от общей суммы задолженности. Такие данные опубликованы на сайте Пермьстата.

Кредиторская задолженность организаций Прикамья к началу декабря прошлого года сложилась в объёме 799,2 млрд руб., из них 42,1 млрд руб. — просроченная задолженность (5,3% от общей суммы). По сравнению с ноябрём 2023-го сумма кредиторской задолженности выросла на 5,5%, просроченные долги — на 0,9%. В общей сложности просроченная кредиторская задолженность зафиксирована у 126 организаций края (14,3% от их общего количества). В её структуре 88,9% приходится на долги организаций промышленного производства, в том числе 80,4% — задолженность обрабатывающих предприятий.

Долги компаний региона по банковским кредитам и займам на 1 декабря составили 1,24 трлн руб., сумма просроченных неплатежей — 12,7 млрд руб. (1% от общего объёма задолженности по кредитным обязательствам).

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,4% и достигла 1,048 трлн руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 1,9% и достиг 39,6 млрд руб. (3,8% от общей суммы). Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 277 организаций края (31,4% от числа обследованных).

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