Екатерина Артёмова Прибыль предприятий Пермского края сократилась на 24,5% Доля убыточных компаний составила 22,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 346 млрд руб., что на 24,5% ниже уровня аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по региону 77,2% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 358,6 млрд руб. (-24,6% относительно января-октября 2022 года). Основная часть этой суммы — прибыль обрабатывающих предприятий (179,3 млрд руб.) и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых (110,6 млрд руб.).

Доля убыточных компаний составила 22,8% от общего числа обследованных предприятий. Сумма убытков нерентабельных организаций год к году уменьшилась на 27,3% и составила 12,6 млрд руб. Самые большие убытки, несмотря на высокую прибыльность в целом, — у обрабатывающих предприятий (6,4 млрд руб.), а также у организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью (1 млрд руб.), и строительных компаний (943 млн руб.).

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