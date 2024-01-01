Участникам СВО из Прикамья будут предоставлять бесплатную юридическую помощь Законопроект рассмотрят 15 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В середине февраля депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят во втором чтении проект закона о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам российской спецоперации на территории Украины. Об этом сообщат telegram-канал краевого парламента.

Изменения в региональный закон были поддержаны комитетом заксобрания по социальной политике при доработке документа ко второму чтению.

В поправках говорится о том, что в Пермском крае бесплатную юрпомощь смогут получать участники спецоперации и члены их семей. Речь идёт о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, принимавших участие в СВО.

Ранее, в январе этого года, парламентарии поддержали проект закона о расширении перечня получателей бесплатной юридической помощи в первом чтении. В перечень предлагалось включить одиноких отцов, которые воспитывают проживающих с ними детей до трёх лет. Они смогут получить юридическую консультацию по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав.

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