Из-за «Лыжни России-2024» в Перми ограничат движение транспорта Мероприятие пройдёт 10 февраля Поделиться Твитнуть

На время спортивного мероприятия «Лыжня России» в Перми будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на министерство спорта Пермского края.

Во-первых, с 22.00 9 февраля до 16.00 10 февраля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по чётной стороне ул. Пановой на участке от ул. Лядовской до ул. Городецкой, а также по ул. Лядовской от ул. Бобруйской до АЗС «ЛУКОЙЛ». Кроме того, 10 февраля с 8.00 до 16.00 будет ограничено движение машин по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до спортбазы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22).

Для удобства участников забегов будет организован специальный автобусный маршрут «Площадь Восстания — «Пермские медведи» — площадь Восстания». Первый автобус отправится в 9.00, последний — в 16.00. Движение организуют с интервалом 15 минут.

Торжественное открытие «Лыжни России» в Перми запланировано на 11.15. В 11.30 будет дан старт первому забегу. Каждый участник. вышедший на дистанцию, получит специальную шапочку.

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