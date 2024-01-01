Екатерина Артёмова В отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» возбудили антимонопольное дело Организации может грозить штраф до 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Пермское УФАС возбудило в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Как сообщили в пресс-службе ведомства, акционерное общество подозревается в необоснованном повышении стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования.

Ранее в УФАС поступали многочисленные жалобы, в которых сообщалось, что АО увеличило стоимость своих услуг по обслуживанию газового оборудования на 2024 год. Стоимость этих услуг не подлежит тарифному регулированию со стороны государства, и газораспределительные организации сами устанавливают цены на них. При этом при расчёте цен компании должны использовать методические указания, утверждённые приказом Минстроя РФ.

Антимонопольное ведомство проверило расчёты стоимости услуг АО «Газпром газораспределение Пермь» и выявило несоблюдение компанией отдельных положений приказа Минстроя, что могло отразиться на обоснованности рассчитанных цен.

Если в ходе рассмотрения дела подтвердится, что организация нарушила антимонопольное законодательство, ей может грозить штраф до 1 млн руб.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы Пермского края. Является одной из крупнейших газораспределительных организаций России. Основным владельцем компании является ООО «Газпром межрегионгаз» (100% в собственности ПАО «Газпром»), 12,05% акций АО находятся в собственности Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.