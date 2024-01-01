В Пермском крае нетрезвые водители за год лишились 370 автомобилей И выплатили 67 млн рублей административных штрафов Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось на исполнении более 6,5 тыс. дел о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 7% меньше, чем в 2022 году. Снижение наблюдается уже третий год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП.

В рамках 239 производств для принудительного взыскания штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения был наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 13 млн руб. Также временно ограничен выезд из Российской Федерации для 1948 правонарушителей. За год судебные приставы Пермского края смогли взыскать с пьяных водителей более 67 млн руб.

Отметим, что чаще всего должниками по этой категории становятся жители Свердловского и Кировского районов Перми, а также Пермского муниципального округа.

В соответствии с действующим законодательством, повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым деянием. В прошлом году было конфисковано 370 автомобилей у злоупотребивших алкоголем водителей. Чаще других такая санкция применялась к жителям Березников - в этом городе приставы по приговору суда конфисковали 43 транспортных средства.

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