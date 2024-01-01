В Перми под песню певца Shaman'а пройдёт флешмоб В процессе флешмоба снимут ролик, приуроченный к годовщине начала СВО на Украине Поделиться Твитнуть

В Перми 15 февраля на площади перед катком у Театра-Театра пройдут съёмки ролика, посвящённого началу специальной военной операции на Украине. В нём пермяки будут демонстрировать жест рукопожатия под песню певца Shaman'а «Встанем». Мероприятие организуется региональным отделением «Молодой гвардии Единой России».

Флешмоб будет напоминать массовую акцию, уже проведённую на открытии финала Российской студенческой весны в Перми. Тогда участники мероприятия тоже вставали под песню Shaman'а «Встанем» и поднимали перед собой скрещенные руки, изображая рукопожатие, пояснили изданию 59.ru молодогвардейцы.

Именно такой жест однажды в интервью показал ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, и теперь этот знак символизирует «единение и солидарность двух поколений победителей», напомнил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края Ринат Сагидуллин.

Начало акции запланировано на 14.30. Принять участие в ней могут все желающие. «Сейчас как никогда от всех нас требуется сплочение и поддержка наших защитников и прославление памяти тех, кто защищал и защищает нашу Родину», — сказано в пресс-релизе организации.

Видео планируют опубликовать 24 февраля, в день второй годовщины начала СВО, на партнёрских ресурсах «Молодой гвардии Единой России».

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