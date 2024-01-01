Максим Артамонов В Перми на женщину рухнула глыба снега с крыши дома В управляющей компании утверждают, что кровля была почищена, а снег мог упасть с балкона Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Плохие Новости Пермь"

На этой неделе на пермячку, которая шла по тротуару в микрорайоне Крохалева, обрушилась глыба снега. Происшествие случилось 6 февраля в на ул. Лодыгина, 52а. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Я понимаю, что до дорог уже дела никому нет, но крыши...», — написала пострадавшая пермячка в паблике «Плохие новости Пермь» ВКонтакте.

Женщина также поблагодарила мужчину, который в тот момент проходил мимо. Он подошёл к ней после обрушения снега и побеспокоился о её здоровье.

По данным perm.aif.ru, в администрации Перми уже прокомментировали инцидент. В мэрии сообщили, что специалисты администрации Свердловского района связались с управляющей компанией «Наш район».

«Выяснилось, что крыши и кровли по указанному адресу почищены. Возможно, снег сошел с козырька одного из балконов. Информация взята в работу», — сообщили в мэрии.

Жалобы пермяков на большое количество снега и сосулях на крышах домов в Перми поступают регулярно каждую зиму. Возмущённые жители пишут об этом в социальных сетях.

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