Максим Артамонов В Добрянском округе приставы выселили бывших владельцев элитного дома Семейная пара незаконно жила в усадьбе на берегу Камы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФСПП по Пермскому краю

В селе Шемети Добрянского округа по решению суда приставы принудительно выселили из усадьбы семейную пару, которая была признана банкротами. Ранее супругов, которые были предпринимателями, признали банкротами, и они не смогла удержать свое имущество после процедуры реализации. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении ФССП по Пермскому краю.

В рамках дела о банкротстве у должников было установлено залоговое имущество — жилой комплекс, который выставлен на торги. Усадьба находится на земельном участке площадью 1,9 тыс. кв. м на берегу Камы. Она состоит из 3-этажного жилого дома, гостевого дома и банного комплекса. Покупателей на дорогостоящее имущество не нашлось, и поэтому банк-залогодержатель оставил его за собой, зарегистрировав право собственности. Впоследствии кредитная организация продала недвижимое имущество юридическому лицу.

Новый собственник недвижимости обратился к бывшим владельцам и потребовал их покинуть жилой дом, но они проигнорировали его обращение. В результате судебного разбирательства было установлено, что проживание семьи в доме незаконно и нарушает права нового собственника.

Должников уведомили о возбуждении исполнительного производства и принудительном выселении, однако они отказались покидать загородную недвижимость. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок с них взыскали исполнительский сбор и дважды оштрафовали. В связи с неисполнением решения суда было назначено их принудительное выселение.

Судебные приставы произвели опись более 500 наименований находящего в помещениях имущества на сумму свыше 3 млн руб. Все эти вещи выселяемая супружеская пара вывозить отказались, и сейчас эти они находятся на ответственном хранении у представителя взыскателя. Если должники не заберут описанное имущество в течение двух месяцев, то его передадут на реализацию.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», истцом в суде выступило столичное ООО «Ритм», а ответчиками — Владимир и Татьяна Андреева, а также Александр Гордиенко и Марина Гордиенко. В качестве третьего лица выступало АО Коммерческий банк «Агропромкредит». Решение о выселении было принято летом прошлого года.

Предположительно, Андреев и Гордиенко могли быть членами совета директоров АО «Пермский мукомольный завод». Их признали банкротами в 2020 году.

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