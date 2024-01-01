Максим Артамонов С начала года в Пермском крае на пожарах погибли 30 человек Как правило, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС России по Пермскому краю подвели итоги по случившимся на территории региона пожарам за 2023 год и январь этого года. Цифры были озвучены на пресс-конференции, которая состоялась в ведомстве, сообщает Properm.ru.

Так, по данным заместителя начальника краевого управления МЧС Вадима Попова, с начала года в регионе произошло 334 пожара, на которых погибли уже 30 человек, а в 2023 году погибших было 196 человек, 13 из них — это дети.

За год различные травмы при возгорании получили 228 человек.

Всего в прошлом году в Прикамье было ликвидировано 4945 пожаров — это на 20,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Пожары происходили в основном в жилом секторе — там было зафиксировано 2487 инцидентов. Кроме этого, почти в пять раз выросло количество случаев возгорания сухой травы.

Из-за неосторожного обращения с огнём случилось 33,8% пожаров, на которых погибло 90 человек, из них 57 пермяков погибли при курении.

Одна из главных причин возгораний этой зимой была в том, что пермяки неправильно эксплуатировали отопительные приборы, когда в регионе были сильные морозы.

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