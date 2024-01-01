Максим Артамонов В Перми на улице Куйбышева произошёл пожар в магазине «Магнит» Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь

Днём 7 февраля в Перми загорелся магазин «Магнит», расположенный на улице Куйбышева, 159. Первые сообщения о возгорании появились в соцсетях. Очевидцы рассказали, что в магазине были выбиты окна, а рядом стояли машины скорой помощи и пожарных.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 14:15. На место выехали восемь огнеборцев на четырёх пожарных машинах.

Спасатели установили, что горело помещение магазина на первом этаже многоквартирного дома. Пожар был потушен в 14:33. Его площадь составила 20 квадратных метров.

Ещё до приезда пожарных из магазина самостоятельно эвакуировались шестеро человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время МЧС проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства и причину пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.