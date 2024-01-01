Максим Артамонов Бывшее здание «Ростелекома» в центре Перми выкупил автодилер После ремонта объект будут использовать под офисы Поделиться Твитнуть

Попова, 17а/ Фото: Gis

Компания «Ростелеком» продала в Перми ещё один свой офис, который находится на ул. Попова, 17/ул. Ленина, 68/2. Это один из последних крупных активов Здание пристроено к бывшей штаб-квартире «Ростелекома» (ныне БЦ «Попов»). Собственником большей части площадей здания в 2,3 тыс. кв. м стало ООО «Одас», которое управляет автодилером «Брайт Парк». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Брайт Парк» является официальным дилером Lada, UAZ и Skoda в Перми.

Как уточняет издание, строение предлагалось покупателям за 95 млн руб. Новый собственник планирует сделать на объекте ремонт, а после этого открыть там офисный центр, помещения будут сдавать в аренду. При этом часть помещений продолжит занимать «Ростелеком».

Попова, 17/Фото: 2 Gis

Продавать свои непрофильные активы в Пермском крае «Ростелеком» начал с 2018 года. Первым был выставлен на продажу за 350 млн руб. комплекс зданий на ул. Попова, 17 и 17а. Его общая площадь — 6,9 тыс. кв. м. Соседнее строение, где находилась штаб-квартира компании (ул. Ленина, 68) в 2020 году купила фирма «Екатеринбург-Хоум», и там был открыт бизнес-центр «Попов».

ООО «Одас» было зарегистрировано в Перми в 2010 году. Основной собственник компании Виктор Белебезьев (65%), он брат бизнесмена Михаила Белебезьева (управляет Holiday Perm) и девелопера Nova. Оставшиеся 35% долей в уставном капитале «Одас» принадлежит Олегу Долженкову.

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