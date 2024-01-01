На трассе Пермь-Екатеринбург пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом В результате аварии никто не пострадал Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, на 314 км трассы Пермь-Екатеринбург на территории Свердловской области 7 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль КАМАЗ и пассажирский автобус «КАВЗ Аврора». Авария не привела к пострадавшим, тем не менее, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, автобус №655, выполнявший рейс Екатеринбург-Нижние Серги, перевозил 13 пассажиров. Грузовик КАМАЗ, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу пассажирскому транспорту, что и привело к столкновению.

Благодаря тому, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, им удалось избежать каких-либо травм.

ГИБДД сообщает, что на участке дороги затруднено движение. По факту происшествия проводится проверка.

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