Максим Артамонов На YouTube появился репортаж о живущем в землянке отшельнике из Пермского края Мужчина построил своё жилище по роликам в интернете Поделиться Твитнуть

Скриншот видео с YouTube-канала «The Люди»

На популярном YouTube-канале «The Люди» (5,9 млн подписчиков) вышло видео о жизни отшельника Артёма, который три года назад решил отказаться от благ цивилизации, своими руками построил землянку рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью и остался там жить. Об этом сообщает «Рифей».

Скромное жилище отшельника находится неподалеку от Верхне-Чусовских городков в Пермском крае.

«Люди, представьте, ночь, минус 20, фонарь бьёт только на три метра вокруг, а дальше — непроглядная темень, причём — не видно вообще ничего, как будто за пределами света мир кончается. Вокруг — только лес и темнота, а еще — дикие звери. И на помощь никто не придет», — говорится в описании под роликом.

Почти за сутки видео набрало 270 тыс. просмотров.

У Артём тоже есть свой канал на YouTube. На него подписано 370 человек. О себе он говорит просто: «Меня зовут Артём, я живу в землянке, с видом на реку, которую построил за лето и живу в ней уже 3 года, меня окружает природа, лес, поле, дикие травы».

Раньше прикамский отшельник работал помощником машиниста, жил в квартире, однако его всегда тянуло на природу. Свою землянку он построил по роликам в интернете. Материалы для постройки давали бесплатно на лесопилке.

Сейчас в землянке две комнаты. В жилище есть кровати и полки с книгами, небольшая печка и освещение — от солнечных батарей и керосиновой лампы.

Воду Артём берёт из источника или топит снег. Питается тем, что приносят гости, или едой из монастыря, которую ему дают за работу.

Землянка построена самовольно. Это значит, что в любое время мужчина может лишиться своего жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.