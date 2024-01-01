Максим Артамонов Жительница Перми отсудила у ТСЖ больше полумиллиона за падение на скользком тротуаре Травмы женщина получила почти год назад Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермячка смогла взыскать с ТСЖ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Весной прошлого года она поскользнулась из-за наледи на дороге и упала, а затем попала в больницу с травмой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

Как установил суд, в марте 2023 года женщина пошла в продуктовый магазин, расположенный на территории многоквартирного дома, но поскользнулась из-за наледи на дороге и упала. Результатом падения стала множественная травма ноги, из-за этого женщину госпитализировали. В больнице ей сделали операцию, а после этого пострадавшая проходила длительное лечение. До сих пор женщина испытывает боли, нуждается в постороннем уходе. Она не может работать и управлять автомобилем.

В связи с этими обстоятельствами пострадавшая обратилась с иском в суд и попросила взыскать с ТСЖ, на территории которого произошёл инцидент, компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., а также компенсацию расходов на покупку медикаментов и на судебные расходы.

Суд решил, что именно ТСЖ не предприняло надлежащих мер по выполнению принятых на себя обязательств, которые обеспечивают безопасность передвижения людей.

Поэтому с товарищества в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. руб., расходы на лечение (14 567,80 руб). и судебные расходы в (433,98 руб.).

Кроме того, в доход бюджета ТСЖ заплатило госпошлину — 882,71 руб.

Решение суд пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.