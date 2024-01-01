В Пермском крае от пневмонии умерла 12-летняя школьница Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре Пермского края 1 февраля от пневмонии скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, у ребёнка 28 января поднялась температура до 39 градусов. Пришедшая на следующий день врач провела осмотр, выписала лекарства и ушла. Вечером того же дня у девочки вновь поднялась температура, а на следующий день её состояние резко ухудшилось.

По словам матери, у девочки посинели губы и образовались синие круги под глазами. Скорая помощь доставила пациентку в реанимацию. Там у девочки несколько раз останавливалось сердце, её подключили к аппарату искусственного дыхания.

1 февраля родителям, пришедшим в больницу, врачи объявили, что состояние ребёнка крайне тяжёлое, и девочка может не дожить до утра. Через два часа им сообщили о смерти дочери.

Согласно заключению, школьница умерла от двусторонней пневмонии. Мать умершей сообщила изданию, что собирается подавать на врачей в суд. В частности, она уверена, что доктор, пришедшая на вызов, плохо осмотрела девочку. Сейчас родители ждут результаты экспертизы из Перми.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту смерти подростка в Пермском крае.

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