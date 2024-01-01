YouTube заблокировал телеканал «Вести Пермь» Поделиться Твитнуть

Видеохостинг YouTube 6 февраля заблокировал телеканал «Вести Пермь» и ещё около 40 каналов российских региональных филиалов ВГТРК, об этом сообщает RT. О блокировках сообщили также ГТРК Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Вологды, Пскова, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова, Астрахани, Удмуртии, Томска и др.

Причины блокировки YouTube не сообщил. Представители ВГТРК считают, что она связана с политической позицией видеохостинга, которая противоречит информационной политике российских телерадиоканалов.

Весной 2022 года видеохостинг заблокировал каналы филиалов ВГТРК в Кемерово, Краснодаре, Новосибирске и Уфе, ограничил доступ к площадкам ТАСС, РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня».

YouTube – это видеохостинг, принадлежащий американской IT-корпорации Google. Аудитория сервиса превышает 2 млрд активных пользователей в месяц.

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