Доходы казны Перми вырастут за счёт переноса сроков погашения кредитов Мэрия внесла предложения в думу по изменениям в бюджет на 2024-2026 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми внесла на рассмотрение депутатов гордумы предложения по изменениям в бюджет на 2024-2026 годы. Прогнозируется увеличение доходной части. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«Есть существенный момент, который повлияет на бюджет города. Благодаря инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется перенос сроков погашения наших бюджетных кредитов на 2027-2028 годы, — написал в своей telegram-канале градоначальник. — Сейчас краевые власти разрабатывают механизм списания муниципалитетам кредитных обязательств в обмен на реализацию инвестиционных проектов и дополнительных поступлений от налогов в бюджет».

Дополнительное финансирование предполагается направить на социальные расходы и сферу дорожного хозяйства. В 2024 году это 1,8 млрд руб., в 2025 году — 2,4 млрд руб., в 2026 году — 1,5 млрд руб.

Часть из высвобожденных средств будет направлено на строительство и реконструкцию школ по ул. Ветлужской, ул. Академика Веденеева, в районе ДКЖ и детских садов. также средства пойдут на снос расселенных аварийных домов и завершение строительства городского питомника растений в 2025 году.

«Ощутимый объем допфинансирования в размере 718 млн руб. в этом году (в плановом периоде 2025-2026 годов — 849 млн руб. ежегодно) направим на содержание и ремонт автомобильных дорог. Много лет стоимость контрактов не менялась, чтобы улучшить качество уборки зимой и содержание в летний период, нужны дополнительные средства», — добавил Соснин.

Предложения будут рассматриваться на февральском заседании Пермской городской думы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.