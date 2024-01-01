Андрей Стрельцов «Молот» потерпел поражение в Норильске Исход матча решился в овертайме Поделиться Твитнуть

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Пермский хоккейный клуб начал двухматчевое выездное турне в чемпионате ВХЛ поединком в самом северном городе страны. ХК «Норильск» праздновал успех за счёт гола, забитого в дополнительное время. Основные 60 минут встречи завершились вничью 1:1.

Гол в составе пермской команды во втором периоде забил Максим Игнатович, а хозяева льда сравняли результат уже в третьей двадцатиминутке.

«Нам тяжело дался перелёт. Добирались до Норильска 10 часов. Несмотря на это, в целом матче оставил хорошее впечатление. Были хорошие скорости, проявили характер… Даже после пропущенной шайбы не ушли в оборону, продолжалась обоюдоострая игра. Немного не повезло нам. Два раза попали в штангу в овертайме, когда бросали по пустым воротам. Но ничего, двигаемся дальше», — заявил после матча главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Это поражение опустило пермский клуб на третье место в турнирной таблице. Теперь «молотобойцев» ждёт игра с красноярским «Соколом» 8 февраля.

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