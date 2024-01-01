За неделю в 700 домах Перми обнаружены нарушения содержания кровель и придомовой территории Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошедшую неделю специалистами администраций районов Перми осмотрено 3069 придомовых территорий и кровель многоквартирных домов. Выявлено более 700 многоквартирных жилых зданий с нарушениями в содержании придомовых территорий и кровель. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Недобросовестным УК и ТСЖ направлены предостережения и предписания об устранении нарушений. В настоящее время управляющими организациями исполнено 475 требований, отчитались в ведомстве.

В мэрии пояснили, что из-за перепадов температур и снегопадов направили в УК и ТСЖ письма c требованием усилить контроль за состоянием кровель многоквартирных домов, Особое внимание необходимо уделить очистке покатых крыш, скат которых выходит на входные группы и тротуары.

Чиновники при этом напомнили, что очищение козырьков балконов от наледи — обязанность и ответственность собственников квартир.

Также под особый контроль взято содержание контейнерных площадок. Управляющие организации в период снегопадов должны уделять больше внимания расчистке проездов, чтобы не было препятствий для автомобилей по вывозу отходов, подчеркнули в мэрии и пригрозили нарушителям санкциями.

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