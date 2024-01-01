В ГИБДД рассказали, как в Пермском крае грузовой фургон занесло под колёса фуры Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Во вторник, 6 февраля, около 10.00 на 163 км автодороги Пермь—Березники 36-летний водитель автомобиля-фургона «Фиат» допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Вольво». Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, шофёр «Фиата» не учёл дорожные и метеорологические условия, это привело к заносу транспортного средства и выезду на полосу встречного движения. Очевидцы, которые видели, что осталось от фургона, утверждают, что его водителю повезло. Погибших нет, в результате ДТП двум участникам оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция снова напомнила водителям о том, что выезд на полосу встречного движения является одной из самых аварийно-опасных ситуаций на дороге, которая часто приводит к гибели людей. Сотрудники ГИБДД призвали водителей «скорректировать модель поведения на дороге» и быть предельно осторожными при управлении автомобилями.

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