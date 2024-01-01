Алёна Бронникова Приём заявок на Строгановскую премию в Перми начнётся 10 февраля Церемонию награждения планируют провести в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 10 февраля стартует приём заявок по выдвижению номинантов XIX ежегодной Строгановской премии региональной общественной организации «Пермское землячество». Подать заявку можно до 12 апреля включительно на сайте Пермского землячества.

«Срок для подачи получается небольшой. Но мы очень надеемся, что пермяки проявят активность и найдут возможность выбрать своих коллег, друзей, соратников в соответствующие номинации», — рассказал во время пресс-конференции 6 февраля заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин.

Полный список номинантов будет опубликован 15 апреля. В этом году было принято решение вернуть голосование за премию в номинации «Общественное признание» по просьбам жителей. И в этот же день начнётся общественное голосование на сайте. Оно будет фиксированным по времени и продолжится в течение 14 дней — до 28 апреля.

Проголосовать смогут только те пользователи, которые прошли регистрацию на официальном сайте Пермского землячества. Это необходимо, чтобы избежать недостоверности результатов с помощью «накрутки» или других механизмов.

Отбор номинантов, как и в прошлом году, состоится в два этапа. По окончании интернет-голосования комиссия определит по три кандидатуры в каждой номинации. Результаты опубликуют в начале мая. Затем будут выбраны лауреаты премии, и решение Правления объявят уже на Съезде Пермского землячества в Москве.

«В прошлом году стало новшеством, когда мы принимали решение по трём претендентам в каждой номинации, и до самой церемонии вручения никто не знал имена победителей. Это понравилось землякам, поэтому мы такую практику решили сохранить. В этом году также победитель будет объявлен на церемонии», — сообщил Игорь Шубин.

Он также отметил, что Съезд в этом году станет юбилейным, его проведут в 20-й раз. Мероприятие будет организационным: ожидаются изменения в составе Правления, комиссии, возможно, будут внесены корректировки в Положение или Устав общества. Минимальное количество участников — не менее 1 тыс. человек.

В этом году Съезд предположительно проведут в первой декаде мая, точная дата пока неизвестна.

Как и в прошлые годы, премия присуждается по шести номинациям:

— За честь и достоинство;

— За высокие достижения в общественной деятельности;

— За высокие достижения в экономике и управлении;

— За высокие достижения в науке и технике;

— За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья;

— За высокие достижения в спорте.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности трудовых и общественных заслуг лауреата в течение длительного периода. По остальным — премия присуждается за конкретные значимые достижения и заслуги в соответствующей области за последние несколько лет. Лауреат получает памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию 500 тыс. руб. и статуэтку Аники Строганова.

Исполнительный директор Пермского землячества Светлана Левченко обратила внимание на типичные ошибки при подаче заявки. Первая — это отсутствие фотографии номинанта. Во избежание ошибок, связанных с одинаковыми фамилиями, комиссии приходится дополнительно созваниваться с заявителем. Вторая ошибка касается характеристики претендентов в номинации «Честь и достоинство», когда заявитель рассказывает о кандидате обобщённо. В таком случае также приходится связываться с заявителем дополнительно, чтобы конкретизировать заслуги номинанта. Третья ошибка связана с отсутствием почты или телефона заявителя. Поэтому при подаче заявки необходимо внимательно ознакомиться с положением и заполнить все 10 пунктов.

В Пермском землячестве призывают жителей активно участвовать в выдвижении номинантов и голосовании.

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