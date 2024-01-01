Пермский край в 2023 году стал одним из самых популярных направлений для путешествий
Рост спроса составил 56%
В 2023 году Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у путешественников. Как сообщают аналитики Яндекс Путешествий, которые изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны, рост спроса в Прикамье составил 56%.
По этому показателю наш регион превзошёл Краснодарский край, где рост составил 55%. Самым же трендовым направлением внутреннего туризма в 2023 году оказалась Республика Адыгея, где рост спроса на бронирование гостиниц составил 143%.
В среднем, в прошлом году пользователи бронировали отели в Пермском крае на срок два дня. Поезду планировали за 10 суток до приезда. Средняя стоимость ночи в гостинице составляла 4,2 тыс. руб.
В 2024 году самым востребованным регионом стала Карачаево-Черкесская Республика — рост спроса на отели и гостиницы здесь в январе 2024 года по сравнению с январём 2023 года составил 154%.
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