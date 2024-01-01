Максим Артамонов Строительство в Перми парка «Патриот» оценивается в 1,3 млрд рублей Сроки реализации проекта пока не определены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из бюджета Перми планируется выделить 2,5 млн руб. на разработку концепции обустройства парка «Патриот» в Индустриальном районе города, а её воплощение оценили в 1,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

Сроки выполнения работ станут известны после того, как будут определены источники финансирования.

В парке планируется разместить постоянно действующую выставку военной техники. Там же будет место для военно-спортивных мероприятий, будет оборудована туристическая зона.

«Патриот» — один из пяти проектов, которые планируется реализовать в Индустриальном районе Перми. Среди других — строительство футбольного манежа на ул. Чердынской, обустройство «Зелёного бульвара» по ул. Мира, открытие Центра молодёжной политики и создание рекреационного пространства на территории у Андроновских прудов.

В 2022 году по поручению гордумы мэрия проанализировала информацию о потребностях и перспективах развития каждого района. На основе этих данных были сформированы 24 приоритетных проекта, которые в 2023 году были закреплены депутатами в документах городского стратегического планирования. В январе этого года состоялись заседания проектных комитетов. По каждому району были представлены паспорта проектов.

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