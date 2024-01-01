Алёна Бронникова Пермь снова стала лидером в рейтинге городов по качеству общественного транспорта Столица Прикамья набрала 77,6 баллов из 100 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермь снова заняла первое место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные исследования центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и планирования Simetra на конец третьего квартала 2023 года.

В рейтинге принимали участие 100 городов, а также были дополнительно включены Москва и Санкт-Петербург. Обе столицы оценивались вне общего зачёта. Москва набрала 89,5 баллов, Санкт-Петербург — 83,5.

При составлении рейтинга были проанализирвоаны физическая и ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. В целом учитывались критерии из 52 обобщённых характеристик. Ещё девять параметров представлены как «штрафные» и «бонусные» баллы.

Лидером оказалась Пермь, набрав 77,6 баллов из 100 возможных. Это на 4,6 балла выше, чем по результатам прошлого исследования. Ценовая доступность оценена в 89, комфорт и удобство — в 95, функциональность — в 75, физическая доступность — в 73 и устойчивое развитие и безопасность — в 55 баллов. На втором месте, как и в прошлом году, оказался Новокузнецк (76,2 балла). Тройку лидеров также замыкает Екатеринбург (75,1 балла).

В ТОП-10 вошли Нижний Новгород — 71,8 балла (+2 строчки), Казань — 70,7 балла (-1 строчка), Кемерово — 69,9 балла (+4 строчки), Волгоград — 68,9 балла (+8 строчек), Самара — 67,6 балла, Ижевск — 67,4 балла (-4) и Мурманск — 67,1 балла (+7).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.