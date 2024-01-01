В Пермском ТЮЗе отменили спектакль по пьесе осудившей СВО Людмилы Улицкой Вместо «Еврейского счастья» 6 февраля в театре сыграют «Прибайкальскую кадриль» Поделиться Твитнуть

Людмила Улицкая

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Спектакль по пьесе осудившей спецоперацию Людмилы Улицкой «Еврейское счастье» в Пермском театре юного зрителя отменен. Постановку планировали показать во вторник, 6 февраля, однако она уже заменена на «Прибайкальскую кадриль». Об этом пишет издание «Абзац».

На прошлой неделе Людмила Улицкая стала героиней пранка Вована и Лексуса. В ходе разговора с ними писательница выразила желание, чтобы Крым вышел из состава России. Кроме того, она призналась, что направляет свои гонорары на помощь Украине. После этого общественные деятели призвали наказать Улицкую за поддержку ВСУ, оправдание терроризма и покушение на территориальную целостность РФ.

Директор Пермского театра юного зрителя Артём Агеев сообщил, что решение о судьбе спектакля «Еврейское счастье» будет принято после объявления результатов проверки в отношении Людмилы Улицкой.

«Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождём результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остаётся только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — сказал Агеев.

Напомним, после начала спецоперации Людмила Улицкая покинула Россию, выехав в Германию.

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