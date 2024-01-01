Председатель профсоюза «ЛУКОЙЛ-Пермь» стал главой профкома объединённого предприятия Он будет занимать эту должность в течение пяти лет Поделиться Твитнуть

Сергей Зориин (в центре)/ Пресс-служба "ЛУКОИЛ-Пермь"

Председателем объединенной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стал Алексей Зорин. Он руководил профсоюзной организацией пермского предприятия до его объединения с «ЛУКОЙЛ-Коми», сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Зорина выбрали на пост председателя профсоюзного объединения во время отчётно-выборной конференции профсоюзной организации путём открытого голосования. Он будет занимать эту должность пять лет.

В 2018 году Алексей Зорин был избран председателем профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Пермь» на пятилетний период, сменив на этом на посту Валентина Костылева, который возглавлял объединённый профком последние 16 лет.

Ранее, в том же году, Зорина также избрали председателем первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2015 года он работал заместителем председателя объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а до того возглавлял пресс-службу центра общественных связей нефтедобывающего предприятия.

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