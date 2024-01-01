Благодаря пермскому фонду «Дедморозим» две сестры смогли встретиться после 44 лет разлуки В детстве их распределили по разным детдомам Поделиться Твитнуть

Скриншот НТВ

В Перми благодаря фонду помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» две сестры смогли встретиться после 44 лет разлуки. В детстве их родителей лишили опеки, а девочек отправили в разные детдома, а теперь сёстры нашлись спустя долгие годы. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на «Дедморозим».

Как выяснилось, Ираида, одна из сестёр, узнала о существовании своих родственниц случайно. После чего её сестра Вероника приехала из Иваново, чтобы встретиться с ней в Пермском крае.

Как рассказала координатор проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Наталья Цветова, летом 2023 года она вместе с коллегами из проекта «Вернуть будущее» объездила десятки психоневрологических интернатов по всему Пермскому краю и знакомилась с их жителями, чтобы потом некоторых из них пригласить к себе в проект.

Ираида жила в Губахинском интернате.

«Эта женщина всегда держала в руках то ли какие-то бумажки, то ли фотографии. И пару раз пыталась мне что-то сказать, — вспоминает Наталья Цветова. — Но каждый раз я не успевала с ней пообщаться — к сожалению, так бывает, что мы не всегда внимательны к окружающим. Правда, Ираиду это не смущало — она была терпелива и настойчива. И вот в ту поездку ей удалось перехватить меня от дел в интернате: ей очень надо было поговорить со мной».

Позже выяснилось, что бумажка в руках Ираиды — маленькая чёрно-белая фотография. Это единственное, что осталось у взрослой женщины из прошлой жизни, из её детства, которое пришлось на 1970-е годы.

На сохранившейся фотографии была запечатлена сама Ираида — ещё совсем маленькая семилетняя девочка. Когда Ираиде было два года, а сёстрам три и четыре, маму и папу лишили родительских прав, а девочек поместили в разные сиротские учреждения. Больше свою семью Ираида никогда не видела, но всю сознательную жизнь вспоминала о сёстрах и верила, что однажды сможет их найти.

Сейчас сёстры воссоединились. Они переписываются, обмениваются новостями. Однако третью сестру пока не нашли. О матери женщин тоже до сих пор ничего неизвестно.

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