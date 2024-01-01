Алёна Бронникова Житель Прикамья отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам За неисполнение обязанностей мужчина был неоднократно судим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Должник по алиментам из Октябрьского городского округа подписал контракт и отправился в зону СВО. Как сообщает ГУ ФССП Прикамья, за полгода службы ему удалось почти полностью погасить долг.

По решению суда 42-летний мужчина должен был ежемесячно перечислять четвёртую часть своего дохода на содержание дочери 2007 г.р. Он никак не мог устроиться официально, зарабатывал небольшие суммы и периодически вставал на учёт в Центр занятости. С пособия удерживались алименты, но суммы были незначительными, и задолженность росла.

«На протяжении девяти лет должник не проявлял инициативы для надлежащего исполнения своих родительских обязанностей, за что неоднократно был судим по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей"» — сообщает пресс-служба приставов.

В прошлом году мужчина принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. На тот момент его долг по алиментам составлял около 1 млн руб. За полгода почти вся сумма была выплачена с учётом удержаний из зарплаты и дополнительных переводов в счёт уплаты долга, которые мужчина переводит сам из получаемого денежного довольствия.

В ФССП напоминают, что все военнослужащие в зоне СВО могут подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства в их отношении. Исключением являются алиментные обязательства и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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