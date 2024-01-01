Алёна Бронникова
Житель Прикамья отправился на СВО, чтобы выплатить миллионный долг по алиментам
За неисполнение обязанностей мужчина был неоднократно судим
Должник по алиментам из Октябрьского городского округа подписал контракт и отправился в зону СВО. Как сообщает ГУ ФССП Прикамья, за полгода службы ему удалось почти полностью погасить долг.
По решению суда 42-летний мужчина должен был ежемесячно перечислять четвёртую часть своего дохода на содержание дочери 2007 г.р. Он никак не мог устроиться официально, зарабатывал небольшие суммы и периодически вставал на учёт в Центр занятости. С пособия удерживались алименты, но суммы были незначительными, и задолженность росла.
«На протяжении девяти лет должник не проявлял инициативы для надлежащего исполнения своих родительских обязанностей, за что неоднократно был судим по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей"» — сообщает пресс-служба приставов.
В прошлом году мужчина принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. На тот момент его долг по алиментам составлял около 1 млн руб. За полгода почти вся сумма была выплачена с учётом удержаний из зарплаты и дополнительных переводов в счёт уплаты долга, которые мужчина переводит сам из получаемого денежного довольствия.
В ФССП напоминают, что все военнослужащие в зоне СВО могут подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства в их отношении. Исключением являются алиментные обязательства и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
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