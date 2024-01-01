Власти Прикамья выразили соболезнования жителям Лисичанска
В результате обстрела там погибли 28 человек
Власти Пермского края выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим 3 февраля во время обстрела ВСУ города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Как сообщили в минобороны, от прицельного удара из реактивной системы залпового огня HIMARS в субботу двухэтажное здание городской пекарни-кондитерской обрушилось и под бетонными плитами остались десятки людей. Погибло 28 человек, в том числе беременная женщина и её пятилетний ребёнок. Ещё 10 жителей получили ранения, состояние трёх человек крайне тяжёлое, со ссылкой на минздрав передаёт РИА Новости.
«Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьёт по гражданским. Соболезнования родным и близким погибших. Пермский край скорбит вместе с ЛНР», — написал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих также отреагировал на событие: «Трагедия, которая произошла в Лисичанске, откликается болью в сердце каждого россиянина. Преступники киевского режима понесут наказание за кровь мирных и ни в чем не повинных людей. Светлая память погибшим, здоровья пострадавшим и сил тем, кто потерял близких. Луганская Народная Республика, мы с тобой!»
В Лисичанске был объявлен траур по погибшим мирным жителям. На площади ЛНР в Москве появился мемориал в память о жертвах обстрела пекарни. Люди несут сюда цветы и свечи.
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