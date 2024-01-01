Власти Прикамья выразили соболезнования жителям Лисичанска В результате обстрела там погибли 28 человек Поделиться Твитнуть

фото: МЧС России

Власти Пермского края выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим 3 февраля во время обстрела ВСУ города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Как сообщили в минобороны, от прицельного удара из реактивной системы залпового огня HIMARS в субботу двухэтажное здание городской пекарни-кондитерской обрушилось и под бетонными плитами остались десятки людей. Погибло 28 человек, в том числе беременная женщина и её пятилетний ребёнок. Ещё 10 жителей получили ранения, состояние трёх человек крайне тяжёлое, со ссылкой на минздрав передаёт РИА Новости.

фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

«Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьёт по гражданским. Соболезнования родным и близким погибших. Пермский край скорбит вместе с ЛНР», — написал в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих также отреагировал на событие: «Трагедия, которая произошла в Лисичанске, откликается болью в сердце каждого россиянина. Преступники киевского режима понесут наказание за кровь мирных и ни в чем не повинных людей. Светлая память погибшим, здоровья пострадавшим и сил тем, кто потерял близких. Луганская Народная Республика, мы с тобой!»

В Лисичанске был объявлен траур по погибшим мирным жителям. На площади ЛНР в Москве появился мемориал в память о жертвах обстрела пекарни. Люди несут сюда цветы и свечи.

Скриншот кадра видео Ruptly

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