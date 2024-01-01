Андрей Стрельцов
«Парма» уступила в последнем матче первого этапа чемпионата Единой лиги ВТБ
На своей площадке пермский клуб уступил «Самаре»
Финишировал первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Парма» завершала его на домашнем паркете поединком с БК «Самара». Встреча завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.
Первая половина игры была удачной для пермских баскетболистов. Первый отрезок матча остался за ними — 20:17. К большому перерыву «Парма» увеличила своё преимущество ещё на шесть очков. Однако во второй половине встречи волжане сумели изменить ход игры и одержали итоговую победу.
Центровой хозяев Ричард Соломон стал самым результативным игроком встречи. Ему удалось набрать 16 очков и, кроме того, сделать 12 подборов и две результативные передачи.
Следует отметить, что результат матча уже никак не влиял на расположение команд в турнирной таблице, поскольку соперник «Пармы» в борьбе за пятое место красноярский «Енисей» впервые сумел обыграть питерский «Зенит».
Пермский баскетбольный клуб в итоге занял шестую строчку в турнирной таблице. Это позволило войти в ТОП-6 команд чемпионата. Эта шестёрка и разыграет на втором этапе звание лучшего в регулярном чемпионате.
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