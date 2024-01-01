Андрей Стрельцов «Парма» уступила в последнем матче первого этапа чемпионата Единой лиги ВТБ На своей площадке пермский клуб уступил «Самаре» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Финишировал первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Парма» завершала его на домашнем паркете поединком с БК «Самара». Встреча завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.

Первая половина игры была удачной для пермских баскетболистов. Первый отрезок матча остался за ними — 20:17. К большому перерыву «Парма» увеличила своё преимущество ещё на шесть очков. Однако во второй половине встречи волжане сумели изменить ход игры и одержали итоговую победу.

Центровой хозяев Ричард Соломон стал самым результативным игроком встречи. Ему удалось набрать 16 очков и, кроме того, сделать 12 подборов и две результативные передачи.

Следует отметить, что результат матча уже никак не влиял на расположение команд в турнирной таблице, поскольку соперник «Пармы» в борьбе за пятое место красноярский «Енисей» впервые сумел обыграть питерский «Зенит».

Пермский баскетбольный клуб в итоге занял шестую строчку в турнирной таблице. Это позволило войти в ТОП-6 команд чемпионата. Эта шестёрка и разыграет на втором этапе звание лучшего в регулярном чемпионате.

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