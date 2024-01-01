Алёна Бронникова Ночью 4 февраля в Прикамье водитель снегохода перевернулся и погиб Устанавливаются обстоятельства Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ночью 4 февраля на автодороге Дыбки—Оханск—Першино в Пермском крае водитель снегохода «Арктик Кэт» не справился с управлением и наехал на снежный вал. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Предварительно установлено, что мужчина 1961 г.р. на 1 км трассы допустил наезд на снежный вал слева по ходу движения. В результате снегоход опрокинулся, и водитель погиб на месте.

«Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - информирует ведомство.

Водителям напоминают, что транспортное средство является источником повышенной опасности. Во избежание подобных случаев в ГИБДД призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

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