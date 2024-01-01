Максим Артамонов На трассе Пермь — Екатеринбург фура попала в ДТП и перегородила дорогу В ДТП никто не пострадал, но авария привела к большой пробке Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Сегодня днём на участке автодороги Р-242 (Кояново-Звездный) в сторону Екатеринбурга произошло ДТП с участием большегруза, который развернуло и вынесло поперёк трассы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

В результате ДТП никто не пострадал, но на несколько часов было ограничено движение на участке трассы и организован объезд через село Бершеть

Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, водитель грузовика SITRAK ехал в сторону Екатеринбурга и не справился с управлением в районе Кояново. В результате фуру развернуло поперёк дороги. Большегруз наехал на ограждение.

Судя по данным сервиса 2Gis, по состоянию на 18:20 грузовик до сих пор стоит на трассе.

2Gis

В связи с дорожной аварией в минтербезе региона напомнили: в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы ЛЭП, рост ДТП и техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

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